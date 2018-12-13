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'Mit Müsteşarlığı' hedefte

Açık Toplum Vakfı ve Alman derin devletinin hizmetindeki kurumların fonladığı sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv'in belgeselinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT hedef alındı
13 Aralık 2018 08:00
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'Mit Müsteşarlığı' hedefte

Açık Toplum Vakfı ve Alman derin devletine hizmet eden kurumların fonladığı sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' oluşumu tarafından hazırlanan belgesel ve haberler önceki gece Almanya, Fransa ve İspanya başta olmak üzere 9 ülkede birçok televizyon kanalında aynı anda servis edildi. İsrail, Fransa, İspanya ve Almanya'da bazı gazeteler de doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yalanları birinci sayfalarına taşıdı.

ERDOĞAN'I MI İZLEDİLER?

Sözde belgeseller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin adım adım izlendiğini de ortaya koydu. Haberde Challenger tipi olduğu belirtilen MİT jetinin uluslararası radar verilerine göre Erdoğan'ın 2017 Şubat ve 2018 Eylül aylarında Almanya'ya geldiği ve bu vakitlerin ise Erdoğan'ın Almanya'ya yaptığı üst düzey ziyaretleriyle kesiştiği bilgisine yer verildi. FETÖ operasyonları esnasında Kosova, Moğolistan ve birçok ülkede bulunduğu iddia edilen uçağın

MİT tarafından operasyonel olarak kullanıldığı iddia edildi. MİT'in Priştina Mehmet Akif Okulu'ndaki FETÖ'cülere yönelik yaptığı operasyonu da aynı özel jetle gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Kemal'in adamları

'İŞKENCE' YALANINA DEVAM

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü PKK'nın sözde yöneticisi Kazım Baba'nın kızı olan Alman Sol Parti Federal Milletvekili Helin Evrim Sommer, "FETÖ'cüler kaçırılıyor ve işkence görüyor" yalanına ortak oldu. Sommer, yaptığı açıklamada "Erdoğan'ın istihbaratı Alman otoritelerine sızıyor ve insan kaçırıyor. Türkiye'de muhalefetin güvenliği artan şekilde tehlike altında iken, Erdoğan politik rakiplerine işkence ediyor. Türkiye ile istihbarat koordinasyonu ve paylaşımı derhal bitirilmeli" ifadelerini kullandı. FETÖ tezgahının diğer destekçisi ise Gökay Akbulut oldu. Kılıçdaroğlu ile birlikte birçok fotoğrafı olan Akbulut, yalan haberlerin linklerini paylaşarak "Türkiye açık bir şekilde kaçırma programı uyguluyor ve politik rakiplerine işkence ediyor" iddiasında bulundu.
Yeni Şafak
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