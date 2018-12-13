Münbiç biterse Rakka yolu açılır

Rakka Mahalli Meclis Başkanlığı için 18 Kasım'da yapılan seçimi kazanan Fayez el-Ghada ilk söyleşisini Yeni Şafak'la yaptı. Genelde Suriye özelde ise Rakka'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Ghada, Münbiç'in PKK'dan temizlenmesi halinde Rakka'nın kurtuluşuna giden yolun açılacağını söyledi. ABD'nin Rakka'yı elde tutmak için Münbiç'te oyalama stratejisi güttüğüne işaret eden Ghada, şu bilgileri verdi:

850 BİN KİŞİ GİTTİ

"DEAŞ bahanesiyle başlatılan Rakka operasyonu nedeniyle 850 bin sivil bölgeden kaçtı. Şu ana kadar ABD ve PKK izin vermediği için tek bir sivil dahi evine dönemedi. PKK'lı teröristler coğrafi işgalle yetinmeyerek halkın izzet ve namusuna da musallat oldu. Aslında PKK'lılar kendilerini güvende hissetmediklerinden dolayı Rakka ve Deyrizor bölgelerinden kaçmak istiyor; onları orada kalmaya ABD zorla ikna etti."

TSK MUTLAKA GİRECEK

"DEAŞ'ı gerekçe gösterenler Rakka'yı onbinlerce ton bombayla tamamen harabeye çevirdi. Şehir 3 yıl boyunca ABD ve ortakları tarafından bombalandı. Sonra şehre girdiler ve ilk önce DEAŞ'lı teröristleri otobüs ve kamyonlara doldurup güvenli bir biçimde oradan çıkardılar. Bu esnada Rakka halkı tarihin en büyük belirsizliğine sürüklendi. Bir milyona yakın insan evinden, işinden, geleceğinden koparılarak sürgün edildi. ABD ne tek bir sivilin dönmesine müsaade ediyor ne de yok edilen okul, cami, ev, fırın ve hastanelerin onarılmasına izin veriyor. Şayet Türk askeri Fırat'ın doğusuna yürürse beklediğinden çok daha büyük halk desteği yanlarında olacak. Bundan hiçbir Türk kardeşimizin endişesi olmamalı. Türk ordusu ve ÖSO bir gün mutlaka Rakka'ya da girecek."

Yılmaz Bilgen