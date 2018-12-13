1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin

Memurlar, gelir vergisinde yüzde 15'lik dilime erken girmeleri nedeniyle yaşadıkları maaş kayıplarının önlenmesini istiyor
13 Aralık 2018 08:05
Yazdır
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin

Bu doğrultuda Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Konseyi'ne rapor sunacak. Tonbul, konseyden vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep edecek.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Tonbul "Yıl içerisinde kazanç artınca, gelir vergisi yüzde 15'ten yüzde 27'ye yükseliyor. Maaşlara zam yapılsa da genele bakıldığında kayıplar söz konusu. Memurların enflasyona ezdirilmemesi için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli. Hükümet buna 'imkansız' derse başka bir alternatif daha bulunuyor. Yeniden değerlendirme oranları üzerinden matrahlar arttırılsın. 14 bin 800 TL olan vergi barajı yıl içerisinde yükseltilsin' dedi.

Memurlar yıl içerisinde 14 bin 800 TL'ye kadar olan gelirleri için yüzde 15, 34 bin TL'ye kadar olan gelirleri için yüzde 20 ve 34 bin TL' yukarı için de yüzde 27 gelir vergisi ödüyor. Yüzde 15'lik dilime daha önce altıncı ayda girilirken şimdi daha önce giriliyor ve ücretler hızla düşmeye başlıyor.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 20,280 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret belirlenirken niçin tartışma yaşanıyor?
03 Aralık 2018 14:45		 Danıştay Başkanı: Hakim ve savcıların yükselme nitelikli hale getirilmeli
29 Kasım 2018 12:32
3600 ek gösterge için düğmeye basıldı
24 Kasım 2018 09:31		 68/B'den terfi alanlar yeni derecenin maaşına ne zaman hak kazanır?
23 Kasım 2018 00:03
A'dan Z'ye sağlıkta yıpranma hakkı
22 Kasım 2018 07:35		 Kurumlar lokanta vb. yerlerden memurlara yemek yedirebilir mi?
19 Kasım 2018 07:05
2019 taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman olacak?
14 Kasım 2018 14:36		 Tapu ve Kadastro bünyesindeki pilotlar da uçuş tazminatı alacak
14 Kasım 2018 10:22
Enflasyon farkı da dahil, 2019 yılı Ocak ayı, zamlı sözleşmeli personel ücretleri
08 Kasım 2018 12:07		 İlk dört aydaki enflasyona göre, 2019 yılı Ocak ayı zamlı maaşları
08 Kasım 2018 10:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 7 kişi hayatını kaybetti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Mahmutpaşa'da sarı yelek takibi
Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bugün açıklayacak
TSK'nın '14 bin kişilik ordu hazırlayın' talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tayin olamayıp akıldan olmak 4
chp'nin asgari ücret vaadi 2
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 2
beğenilme hırsı 10
savcı sayan 1
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 1
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
eugene yevhen seleznyov 1
Bira 4
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 50 Engelli İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 40 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karabük Üniv. Y.Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam