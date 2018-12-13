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Dedektif annenin fendi, yargıyı yendi

Fatma Ersoy, cinayet ve soygun suçundan müebbet hapis cezası alan oğlunun masumluğunu ispatlamak için dedektif gibi çalıştı. Anne, dosyayı yeniden açtırmayı başardı
13 Aralık 2018 08:19
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Dedektif annenin fendi, yargıyı yendi

Ekrem Biçer, Adana'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 28 yaşındaydı. Zırhlı araçla 17 Kasım 2008'de Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir ATM'ye para koymaya gitti. Alarmı kapattıktan sonra kasayı açtı. Bu sırada etrafında iki soyguncu belirdi. "Yere yat" diye bağıran soygunculara güvenlik görevlisi cevap verdi. Çatışma çıktı. Soyguncular paraları alamadan, yoldan geçen bir çiftin otomobilini gasbedip olay yerinden kaçtı. Vücuduna yedi kurşun isabet eden Ekrem Biçer, kaldırıldığı hastanede öldü. Görgü şahitliği yapan yaşlı bir çiftin anlattıklarından hareketle 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama dört yıl sürdü. Mahkeme, delil yetersizliğinden bütün sanıklara beraat kararı verdi.

BERAATTEN MÜEBBEDE

Bankanın ve öldürülen gencin babasının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gitti. On üç sanığın beraat kararını onayan yüksek mahkeme, sanıklardan Cihangir Ersoy ve İshak Abat'ın yeniden yargılanmasını istedi. Yargıtay, tanıkların iki sanığı da canlı ve fotoğraflardan teşhis ettiklerini belirterek Ersoy ve Abat'ın "kasten öldürme ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme yedi yıl sonra yeniden kuruldu. Beraat ettirilen sanıklar, 2015 yılında bu sefer müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KAPI KAPI DOLAŞTI

Bunun üzerine Cihangir Ersoy'un 60 yaşındaki annesi Fatma Ersoy, oğlunun suçsuz olduğunu ispatlamak için çalmadık kapı bırakmadı. On yıldır dedektif gibi çalışan anne Ersoy, çok sayıda avukat ve bilirkişi ile görüşüp dava dosyasındaki eksiklikleri tespit etti. Yargılama sırasında bilirkişinin önermesine rağmen mahkemece dikkate alınmayan, ancak dosyanın tek maddi delili olabilecek olan oğlu ile güvenlik kamera görüntülerindeki şüphelilerin boy tespitini kendi imkanlarıyla uzmanlara yaptırdı. Cihangir Ersoy'un boyu 1,88 metreydi. Güvenlik kamera görüntülerindeki şüphelilerin uzun olanın boyunun minimum 1,74 metre, maksimum 1,78 metre olduğunun tespit edildi. Ölçümde katillerin yanlarındaki araç referans alındı. Giydikleri ayakkabılar de ölçüme dahil edildi. Raporu eline alan Anne Fatma Ersoy, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine koştu.

MAHKEME DİNLEMEDİ

Oğlunun yeniden yargılama sonunda beraat edeceğine inanan hafiye anne "Oğlumla ilgili hiçbir parmak izi, DNA yok. Sadece daha önceden sabıkası olduğu için mahküm edildi. Oğlum tanık ifadesine göre müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Güvenlik kamera görüntülerindeki şüphelilerin yüzleri tespit edilemedi. Ancak, bilirkişi aracın sabit yüksekliğinden faillerin boylarının ölçülebileceğini ve oğlumun boyu ile kıyaslanabileceği şeklinde rapor verdi. Ancak, mahkeme bilirkişinin maddi delil olabilecek boy tespitini dikkate almadı. Oğlumun olay günü nerede olduğuyla ilgili tanıklarımız da dinlenmedi. Kendi imkanlarımla on sene sonra bu görüntüleri incelettim. Katil benim oğlumdan 10-14 santimetre kısa. Yani oğlumun masumiyeti ispatlanmış oldu" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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