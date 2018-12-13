Mahmutpaşa'da sarı yelek takibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gece yapılan AK Parti MKYK toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlikle ilgili bir sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre, özellikle Fransa'da yaşanan eylemlerden sonra, Türkiye'de de bazı çevrelerce 'sokak çağrısı' yapıldığının gündeme gelmesi üzerine, Bakan Soylu güvenlik birimlerinin ve istihbaratın yeni bir Gezi kalkışması ihtimalini araştırdığını anlattı. Soylu, "Özellikle sosyal medyada mavi ve sarı yelek satışlarının arttığı, Türkiye'de de eylemlerin olacağına yönelik bir takım iddialar ortaya atıldı. Sarı ve mavi yelek fiyatlarında indirime gidildiği filan iddia edildi. Biz tüm bu iddiaları dikkate alarak hemen bir araştırma yaptık. Hatta, İstanbul-Mahmutpaşa'da bu yeleklerin üretildiği ve satıldığı yerlere gittik, bir artış olup olmadığını araştırdık. Ama yeleklerin satışının arttığına dair bir şey yok. Tamamen sosyal medya safsatası. Türkiye'de Fransa'daki gibi bir eylem planlaması beklemiyoruz. Buna yönelik bir hareketlilik ve hazırlık da yok" dedi.

Toplantıda, bir MKYK üyesi de Türkiye'deki Gezi eylemleri ile Fransa'daki eylemler arasında fark olduğuna dikkat çekerek, "Fransa'da bu eylemlere halkın desteği var. Türkiye'de ise Gezi eylemleri belli bir kesimin eylemiydi. Halkın büyük bölümünün desteği yoktu" değerlendirmesi yaptı. Bakan Soylu da Fransa'daki olayların yaşanmasının kendi toplum dinamikleri açısından nedenleri olduğunu, gelir düzeyi, göçmen sorunu ve hayat standartlarından kaynaklanan nedenleri bulunduğu dile getirdi.

Yücel Kayaoğlu