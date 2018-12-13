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Ankara'daki tren kazasında 7 kişi hayatını kaybetti
Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. Biri makinist dahil 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı
Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. Biri makinist dahil 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı."
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.
Ankara Valiliği'nden ilk yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in banliyö treniyle çarpıştığı belirtilmişti.
Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek hızlı tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.
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