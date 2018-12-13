Ankara'daki tren kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. Biri makinist dahil 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı."

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.

Ankara Valiliği'nden ilk yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in banliyö treniyle çarpıştığı belirtilmişti.

Daha sonra Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek hızlı tren yol kontrolü yapan lokomotife çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.



Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Marşandiz istasyonunun şehir içinden geçerken kullanılan bir istayon olduğu trenin burada durmadığı belirtiliyor.



Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi.



Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.



Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.



