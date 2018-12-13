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Beştepe'de üçüncü buluşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe'de dün saat 16.00'da bir araya geldi
Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Yerel seçim gündemli üçüncü defa bir araya gelen iki lider, AK Parti'nin adayını açıklamadığı Adana, Manisa, Mersin, Aydın, Muğla ve Osmaniye illerini masaya yatırdı. 30 büyükşehrin ilçelerinde yapılacak seçim işbirliğinin ayrıntılarını görüştü. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde, CHP-İYİ Parti ve üstü örtülü iş birliği yapmayı planladıkları HDP'nin hamleleri de ele alındı.
Ebru Karatosun
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