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Külliye'de ittifak zirvesi

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde başarılı olması için birlikte atılacak adımlar belirlendi
13 Aralık 2018 08:30
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Külliye'de ittifak zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için birlikte atılacak adımları ele aldı.

İki liderin görüşmesi önceki görüşmelere göre daha uzun sürdü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde sürdürülmesi konusunda 21 gün aradan sonra gerçekleşen görüşmede, 31 Mart yerel seçimlerinde iki partinin ittifakıyla ilgili çalışmalar ele alındı.

Erdoğan ve Bahçeli, yerel seçimdeki ittifak formüllerine dair AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yürüttüğü çalışmayı değerlendirdi. İki lider, ayrıca, Cumhur İttifakı çerçevesinde karşılıklı jest yapılacak illerin durumunu da değerlendirdi. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde başta Suriye olmak üzere son dönemdeki siyasi gelişmeler de masaya yatırıldı. Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 21 Kasım'da bir araya gelmişti.

Erdoğan ve Bahçeli'nin son iki görüşmede kravatlarındaki uyum dikkat çekti. 21 Kasım'da bordo renk tonlarında kravat takan iki liderin, dünkü kravat tercihi ise mavi oldu.

ERDOĞAN'DAN MKYK'DA UYARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında yerel seçime yönelik değerlendirmeler yapıldı. Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarının belirlenme süreciyle ilgili, "Aday açıklandıktan sonra itiraz eden olursa bunu kabul etmem. 'Şu olursa oy vermem, bu olursa oy vermem' gibi açıklama yapanlar oluyor. Bunu da kabul etmem mümkün değil" dedi. Erdoğan toplantıda seçim kampanyası sırasında afiş ve bayrak asılmaması, görüntü ve gürültü kirliliği yapılmamasına yönelik alınan kararı bir kez daha anlatarak "Bu çok önemli. Teşkilatları uyarın, belirlenen yerler dışında afiş ve bayrak asılmasın" diye konuştu.

PRANGALARI SÖKECEĞİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:

SARI YELEK GİYEN BEDELİNİ ÖDER: Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. 1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır.

YENİ BİR ZAFER: Karşımızda Hilal ile Haçın bitmek bilmeyen (bugünkü) savaşı vardır. 7 Haziran'da içimizdeki virüslerin tezgahı bozulmuştur. 31 Mart'ta Milli mutabakatla, Cumhur İttifakı'nın ruhuyla Türkiye'nin prangalarını söküp atacağız. Yeni bir Türk zaferine cumhurun ittifak duruşuyla imza atacağız.

HASAN AY

Sabah
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