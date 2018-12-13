FETÖ-DHKP/C ile 'kaos timi' kurdu

FETÖ'nün, DHKPC'ye sızarak "kaos timi" kurma planına ilişkin davaya DHKP-C hükümlüsü İsmet Özdemir'in ifadeleri damgasını vurdu. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5'i firari, 5'i tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada cezaevinden video konferansla duruşma salonuna bağlanan Özdemir, 1995'te 10 yaşında DHKP-C içindeyken emniyete muhbirlik yapmaya başladığını anlatarak, "Amacımız eylemler gerçekleştirip ülkede kaos çıkartmaktı" dedi. Özdemir'in çarpıcı ifadesinde şunlar yer aldı:

10 YAŞINDA MUHBİR OLDUM

2007'den beri cezaevindeyim. 1995'te 10 yaşındayken emniyette görevli üç kişi tarafından sokaktan alınıp DHKP/C Seyrantepe bölgesinde yardımcı istihbarat elemanı (muhbir) olarak görevlendirildim. Görevim sırasında Seyrantepe hakkında rapor sunuyordum. 2005'te Asuman'ın (DHKP/C İstanbul sorumlusu Asuman Akça) yanımda çalıştığını öğrendim. Daha sonra bana örgüt içinde eylem yapmama dair talimatlar verdiler.

EYLEM YAP TALİMATI

Bu eylem talimatlarını kabul etmedim. Beni bu görevden aldılar. Ardından örgüt içinde bir kadınla ilişkim olduğunu söylediler ve beni bu konu hakkında yargıladılar. Güzeltepe Mahallesi top sahasında birisini öldürdüm. Asuman Akça suikastını gerçekleştirmek üzere yola çıktım lakin yolda arabam bozuldu ve görev iptal oldu. Kaos timinde Şafak Korkmaz adında birisiyle birlikte görevde bulundum. Amacımız eylemler gerçekleştirip ülkede kaos çıkartmaktı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa Eren'in tahliyesine karar verdi, 4 tutuklu sanığın tahliye talebi ise reddedildi. Eski emniyet görevlileri Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın 33 yıldan 61 yıla kadar; Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da 13.5 yıldan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın ile avukat Süleyman Taşbaş hakkında ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Yılmazer, FETÖ'nün birçok kumpası ile Hrant Dink cinayeti davasında da yargılanıyor.

FETÖ'CÜ POLİSLERDEN DHKP-C'YE KROKİ SERVİSİ

Davanın iddianamesinde, FETÖ'nün, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere DHKP/C içine sızdırdığı elemanlarıyla "kaos timi" kurdurduğu vurgulanıyor. Sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin kroki ve haritalarını FETÖ üyesi Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp, DHKP/C'ye ilettiği belirtiliyor.

FATİH ULAŞ