Meslek lisesi mezunları kısa dönem askerlik mi yapacak?

Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve sonrasında daha kısa süreli askerlik yapabilmelerine yönelik bir düzenleme hazırlandığı belirtiliyor. Hatta bu düzenlemenin Milli Savunma Bakanlığı'na sunulduğu ve yetkililerce incelendiği ifade ediliyor.

Eğer meslek lisesi mezunlarına kısa dönem askerlik uygulaması hayata geçerce 3 yıl işletmelerde sigortalı çalışan meslek lisesi mezunu yükümlüler sonrasında da kısa dönem yapacak.

Zorunlu askerlik uygulaması 12 ay uygulanıyor. Kısa dönem askerlik ise 6 ay. Düzenleme kabul görürse meslek lisesi mezunlarının 6 ay askerlik yapmasının önü açılacak.