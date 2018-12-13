|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nı bugün açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem
Planı"nı bugün açıklayacak.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezindeki tanıtım toplantısı
saat 13.30'da başlayacak.
Bu haber 16,047 defa okundu. 22 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI