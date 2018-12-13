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Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nı bugün açıklayacak
13 Aralık 2018 09:00
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Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem

Planı"nı bugün açıklayacak.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezindeki tanıtım toplantısı

saat 13.30'da başlayacak.
Memurlar.Net
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