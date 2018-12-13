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Bakan Gül'den kazada hayatını kaybedenler için başsağılığı mesajı

Gül, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı
13 Aralık 2018 09:41
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Bakan Gül'den kazada hayatını kaybedenler için başsağılığı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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