Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 373 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde 169 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı yollarda aralıksız çalışma yürütüyor.

Van'ın Başkale ilçesinde tüm okullarda, Bahçesaray ilçesinde de taşımalı eğitim verilen mahallelerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 7 köy, 16 mezra, Yüksekova ilçesinde de 5 köy 16 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 44 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Muş'ta 110, Bitlis'te 50 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Mutki'de metrekareye140 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü gece saatlerinde Muş ve Bitlis çevrelerinde, çarşamba günü gece saatlerinde de Van ve çevresinde kuvvetli yağışlar etkili oldu.

Bölge genelinde son 24 saat içinde en fazla yağış metrekareye yaklaşık 140 kilogram ile Bitlis'in Mutki ilçesinde kaydedildi. Muş ve Bitlis merkezde ise metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü.

Yağışların bölge genelinde bugün akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar şeklinde aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 5, Bitlis'te 0, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 2 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, rüzgar, güney ve güneybatıdan 5-8 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile yük kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Cemal Aşan,Sayim Harmancı,Sabri Yıldırım