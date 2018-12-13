Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca 26 ilde düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 88 kişiden 47'si yakalandı.

İstanbul'da yapılan operasyonda başta Fatih ve Beşiktaş olmak üzere birçok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve YouTuber gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü YouTuber kardeşler Emre ve Erdi K. gözaltına alındı.

İki kardeşin sahibi oldukları YouTube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emre ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.