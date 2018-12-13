1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 değer kazancıyla 90.518,87 puandan başladı
13 Aralık 2018 10:23
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 467,77 puan ve yüzde 0,52 artarak 90.518,87 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,85 ile sigorta oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 değer kaybıyla 90.051,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazandığını anımsatan analistler, asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının da takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) anketine katılan ekonomistler, politika faizinde değişiklik beklemiyor. 13 Eylül'de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkaran TCMB, 25 Ekim'deki son PPK toplantısında faiz değişikliği yapmamıştı.

Erhan Cihan Ünal
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 361 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gram altın, güne yükselişle başladı
13 Aralık 2018 11:10		 Dolar ne kadar?
13 Aralık 2018 09:53
Borsa günü düşüşle tamamladı
12 Aralık 2018 18:21		 Çeyrek altın ne kadar?
12 Aralık 2018 17:31
Dolar ne kadar?
12 Aralık 2018 17:09		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
12 Aralık 2018 13:23
Çeyrek altın ne kadar?
12 Aralık 2018 13:07		 Gün ortası döviz fiyatları
12 Aralık 2018 12:32
Gram altın, güne yükselişle başladı
12 Aralık 2018 10:43		 Borsa, güne yükselişle başladı
12 Aralık 2018 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 7 kişi hayatını kaybetti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Ankara Valiliği: Tatil görseli sahte
Mahmutpaşa'da sarı yelek takibi
Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı bugün açıklayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yavuz hırsız ev sahibini bastırır 2
çok yorgunum 3
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
putlarla izzetli olmak 2
icat çıkarmak 5
istatistik 2
chp'nin asgari ücret vaadi 2
mahzuni şerif 1
yerel seçim 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 5
SON İLANLAR
Harran Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora Programı İlanı
Gündoğmuş Belediyesi 48 Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 50 Engelli İşçi Alım İlanı
Ege Üniversitesi 40 Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Karabük Üniv. Y.Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam