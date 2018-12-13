|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da teneffüste kalp krizi geçiren 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü.
Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bağatur'un kalp krizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Polis ekipleri, okul ve sınıfta incelemelerde bulundu.
Bu haber 5,610 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI