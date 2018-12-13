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4 yaşındaki çocuk, emekli asker babasını vurdu
Adana'da 4 yaşındaki bir çocuk, tabancayla oynarken yanlışlıkla babasını vurdu. Emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen baba kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Adana'da 4 yaşındaki çocuğun tabanca ile oynarken vurduğu babası hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokakta dün gece meydana geldi.
İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.'nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı.
Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.'nın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.
Kerim K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kerim K.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.
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