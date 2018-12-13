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Gram altın, güne yükselişle başladı

Gram altın 215 lira, çeyrek altın 351 lira ve Cumhuriyet altını 1.436 liradan işlem görüyor
13 Aralık 2018 11:10
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Gram altın, güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundan bulduğu destekle 216,1 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 primle 214,3 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 215 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.436 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.246 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun serbest bırakılmasının küresel risk iştahını artırmasıyla ons altının 1.250 dolar direncini aşamadığını belirterek, teknik açıdan 1.238 doların destek, 1.250 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatının bugün 210-216 lira aralığında işlem görebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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