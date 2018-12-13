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YÖK, Görevde Yükselme sınavı konu başlıklarını yayımladı
Yüksek Öğretim Kurulu, görevde yükselme sınavı için konu başlıklarını yayımladı.
2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile Yazılı Sınav Konu Başlıkları Duyurusu
2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız
2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav konu başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.
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