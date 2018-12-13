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YÖK, Görevde Yükselme sınavı konu başlıklarını yayımladı

Yüksek Öğretim Kurulu, görevde yükselme sınavı için konu başlıklarını yayımladı.
13 Aralık 2018 11:10
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YÖK, Görevde Yükselme sınavı konu başlıklarını yayımladı

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararı ile Yazılı Sınav Konu Başlıkları Duyurusu

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Merkezi Sınav Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav konu başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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