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AK Parti, Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Iğdır ve Kars adaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Erdoğan'ın Iğdır ve Kars'ta gösterdikleri adayları geri çekebileceği ileri sürüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yeniden bir araya geldi.
Kulislerde AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı MHP'ye bıraktığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'kararsız' kaldığı ifade ediliyor.
IĞDIR VE KARS ADAYI GERİ ÇEKİLEBİLİR
Erdoğan, MHP'nin 2014 yerel seçimlerinde ikinci parti konumunda olduğu Iğdır ile MHP'den istifa eden Murtaza Karaçanta'nın yönettiği Kars'ta da partisinin adayını açıklamıştı.
Ancak Iğdır ile Kars'ın ittifak kapsamında 'yeniden ele alınabileceği' değerlendiriliyor. AK Parti'nin Iğdır Belediyesi başkan adayı Adil Aşırım'ın Azeri kökenli olduğu için Iğdır'da MHP'nin oylarını bölebileceği ifade ediliyor. Bu durumda, Iğdır Belediyesi'nin yeniden HDP'nin eline geçebileceği değerlendirilirken, AK Parti'nin Iğdır ve Kars'taki adaylarını da MHP lehine çekebileceği konuşuluyor.
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