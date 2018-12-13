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AK Parti, Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede, Iğdır ve Kars adaylarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Erdoğan'ın Iğdır ve Kars'ta gösterdikleri adayları geri çekebileceği ileri sürüldü
13 Aralık 2018 11:23
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AK Parti, Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yeniden bir araya geldi.

Kulislerde AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı MHP'ye bıraktığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'kararsız' kaldığı ifade ediliyor.


İki liderin görüşmesinde ayrıca MHP'nin aday çıkarmayacağını açıkladığı Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki 27 büyükşehirin de masaya yatırıldığı kaydediliyor.


Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, MHP, ittifak kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklasa da bazı ilçe belediyelerinde AK Parti'nin desteğini beklediği ifade ediliyor. Bu kapsamda da AK Parti'nin İstanbul'da, Silivri ile Küçükçekmece'de, Ankara'da ise mevcut MHP'li belediyeler Polatlı ile Etimesgut'ta MHP'nin adayını destekleyebileceği, aday çıkarmayabileceği de belirtiliyor.

IĞDIR VE KARS ADAYI GERİ ÇEKİLEBİLİR

Erdoğan, MHP'nin 2014 yerel seçimlerinde ikinci parti konumunda olduğu Iğdır ile MHP'den istifa eden Murtaza Karaçanta'nın yönettiği Kars'ta da partisinin adayını açıklamıştı.

Ancak Iğdır ile Kars'ın ittifak kapsamında 'yeniden ele alınabileceği' değerlendiriliyor. AK Parti'nin Iğdır Belediyesi başkan adayı Adil Aşırım'ın Azeri kökenli olduğu için Iğdır'da MHP'nin oylarını bölebileceği ifade ediliyor. Bu durumda, Iğdır Belediyesi'nin yeniden HDP'nin eline geçebileceği değerlendirilirken, AK Parti'nin Iğdır ve Kars'taki adaylarını da MHP lehine çekebileceği konuşuluyor.
Cumhuriyet
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