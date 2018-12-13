İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, İçişleri Bakanlığı kurumsal logosu Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden tasarlanmıştır.



İçisleri Bakanlığı logosu 16 yıldız tarafından çevrelenmis Türkiye haritası ve içerisinde yerlestirilmis Türk bayragı, haritanın hemen üzerinde yer alan Mustafa Kemal ATATÜRK'ün silüetinden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyetini ve Atatürk silüetini dairesel olarak çevreleyen 16 yıldız ise tarihteki 16 büyük Türk imparatorlugunu temsil etmektedir. Logoda tek renk, bayrak kırmızı uygulanmıstır.

T.C.İçişleri Bakanlığına ait kurumsal simgelerin olması gerekenden farklı renk, şekil ve yazı karakteri ile hatalı kullanımlarının önüne geçmek adına gereken dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.



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