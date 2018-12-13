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İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
İçişleri Bakanlığı logosunun değiştiğini duyurdu
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, İçişleri Bakanlığı kurumsal logosu
Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklarla bütünlük arz etmesi amacıyla yeniden
tasarlanmıştır.
T.C.İçişleri Bakanlığına ait kurumsal simgelerin olması gerekenden farklı renk,
şekil ve yazı karakteri ile hatalı kullanımlarının önüne geçmek adına gereken
dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir.
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