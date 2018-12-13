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Kılıçdaroğlu, İstanbul adayı olduğu iddia edilen ismin evinde
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evinde... CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evine gitti.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evinde... CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evine gitti.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun evine gitti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun görüşmesi sonrası adaylığın netleşmesi bekleniyor. CHP'nin İstanbul adayı 20 Aralık'ta açıklanacak.
EYÜP VE ÜSKÜDAR İYİ PARTİ'YE
Bu arada İYİ Parti'yle yapılan ittifak çerçevesinde Eyüp ve Üsküdar ilçelerinde CHP İYİ Parti'yi destekleyecek.
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