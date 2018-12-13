|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
MKEK'den TSK'ye 4 TIR dolusu silah sevkiyatı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türk işçisi ve mühendislerinin ürettiği 2 bin MPT-55, bin 500 de MP-5'i Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderdi
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 3 bin 500 tüfeğin sevkiyatı gerçekleştirildi.
MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, Silah Fabrikası'ndaki törende yaptığı konuşmada, silah ve mühimmatın MKEK'nin işi olduğunu söyledi.
"Türk işçisi ve mühendislerinin alın teri ile yapmış olduğu bu silahları göndermekle gurur duyuyoruz. Silah fabrikası çalışanları olarak, TSK'ye kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla özveriyle çalışmaktayız. Piyasada bu silahları yapmaya kalkışan özel sektör firmalar da var ama bizler şu ana kadar 56 bin silahı teslim ettiğimiz halde firmalardan teslim eden olmadı. Onun için biz MKEK çalışanları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu silahlarımızın TSK'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 2 bin MPT-55, bin 500 MP-5 silahı gönderiyoruz. İki gün önce de bin 500 MPT-76 gönderdik. 2 gün içerisinde toplam 5 bin silahın sevkiyatını yaptık."
Ocakcıoğlu, 2018 yılı bitmeden 3 bin silahı daha teslim edeceklerini bildirdi.
Bu teslimatlarla birlikte bu yıl toplam 56 bin 396 silahın teslimini yaptıklarını anlatan Ocakcıoğlu, "İstenirse üretim artar, istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı özverili bir şekilde çalışarak kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu silahlarımız TSK'mize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.
Bu haber 3,334 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI