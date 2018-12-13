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Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İster ileri teknolojili bir firmada çalışsın, ister savunma sanayine hizmet etsin, ister sanayide ara eleman niteliğinde olsun, icat çıkaran gençler istiyoruz." dedi
13 Aralık 2018 12:19
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Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Sanayi olmadan ekonomik güçten bahsedilemediği gibi, savunma sanayisi olmadan da ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsedilemeyeceğini ifade eden Varank, yerli ve milli savunma sanayisini tesis etmenin her zaman öncelikli alanlarından olduğunu söyledi.

Varank, savunmada kazanılan yetkinliğin ilgili alt sektörlere ciddi geri besleme sağladığına dikkati çekerek, "Savunmada attığınız yenilikçi bir adım, elektronikten kontrol sistemlerine, aviyonik gelişmelerden metalürjiye, petrokimyadan yazılıma kadar çoğu sektörün lokomotifi olabiliyor. Savunmada geliştirdiğiniz teknoloji, sivil alanlara da hizmet ediyor, sosyoekonomik kalkınmaya büyük çapta katkı sağlıyor." diye konuştu.

Savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Amacımız, uluslararası savunma sanayisi üreticilerine taşeronluk yapmak değil, tam bağımsız Türk savunma sanayini oluşturmak oldu. Stratejiden özgün tasarıma, altyapı kurulumundan teknoloji geliştirmeye, nihai üründen ticarileşmeye kadar her aşamada, aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projelerin hayat bulması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

Türkiye'nin en büyük hazinesi

Varank, sundukları desteklere ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Varank, bin 59 Ar-Ge merkezine destek sağladıklarını, genç girişimciliğini hem KOSGEB hem de TÜBİTAK kanalıyla desteklediklerini bildirdi.

Türkiye'nin en büyük hazinesinin genç nüfusu olduğuna işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeye, sizlere hayallerinizi ve fikirlerinizi uygulamaya dökecek ekosistemler oluşturmaya devam edeceğiz. İster ileri teknolojili bir firmada çalışsın, ister savunma sanayisine hizmet etsin, ister sanayide ara eleman niteliğinde olsun, icat çıkaran gençler istiyoruz. Yeni fikirler üreten, uygulanabilir projeler geliştiren veya ticarileştiren tüm gençlerimizin yanındayız. Savunma, uzay ve havacılık teknolojileri katma değerli üretim ve Ar-Ge öncülüğünde büyüme adına çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu alanda fikir üreten ve ekonomik bağımsızlığımıza katkıda bulunmaya kendini adamış tüm girişimcilerimize kapımız açık. Türkiye'nin potansiyeline ve yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye atılımını ve yeni büyüme hikayesini yüksek katma değerli üretimle yazacak, bu sayede küresel ekonomide daha üst basamaklara tırmanacak."

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 65'in üzerinde olduğunu anımsatan Varank, "16 senede, savunma sektöründe 700 yerli patent başvurusu yapıldı. Bunun yüzde 63'ü son 5 yılda gerçekleşti. Bu farkındalık çok iyi bir işaret. Tabii ki bunlarla yetinmeyeceğiz. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"20 yıllık rüyamız gerçek oldu"

Varank, Türk Uzay Ajansının kurulduğunu anımsatarak, "Ülkemizin artık bir uzay ajansı var. 20 yıllık rüyamız gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Milli çıkarlar doğrultusunda, uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek bu ajansın, rekabetçi sanayiye de zemin hazırlayacağını dile getiren Varank, gençlere dinamizm ve özgün bakış açısı çağrısı yaptı.

Varank, şunları kaydetti:

"Takip ettiğimiz 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonuyla ülkemizi uzay teknolojilerinde de somut proje ve programlarla küresel düzeyde baş aktörlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Buradan genç kardeşlerime özellikle seslenmek istiyorum. Türkiye, savunma sanayimiz başta olmak üzere tüm alanlarda yenilikçi bir dönüşümün içinde. Bu dönüşümü daha da hızlandırıp sağlamlaştıracak olan gençlerimizdir. Onların dinamizmine ve özgün bakış açısına ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini, başta savunma sanayinde olmak üzere, tüm alanlardaki tam bağımsızlığını gençlerimizle birlikte kuracağımıza ben yürekten inanıyorum."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuşmasının ardından Bakan Varank'a Bora füzesinin maketini hediye etti.

Göksel Yıldırım
Anadolu Ajansı
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