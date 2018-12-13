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Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı, tüm birimlerin seferber edilmesini istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.
Erdoğan, Turhan ile Soylu'dan kaza ile ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.
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