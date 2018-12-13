YHT seferleri Eryaman Garı'ndan yapılıyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, YHT Garı'na gelen biletli yolcular, otobüsler ile Eryaman istasyonuna taşınıyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 06.36'da meydana gelen kazanın ardından, Marşandiz istasyonunda inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

YHT ile Konya, Eskişehir ve İstanbul'a gidecek biletli yolcular ise YHT Garı'ndan otobüsler ile Eryaman istasyonuna götürülüyor.

TCDD yetkilileri, seferlerin Eryaman YHT Garı'ndan saat 12.15 itibarıyla yapılmaya başlandığını bildirdi. Ankara YHT Garı'na gelen yolcuların, otobüsler ile Eryaman YHT Garı'na götürüldüğünü belirten yetkililer, yolcuların, buradan da trenlerle gidecekleri yere devam edeceklerini kaydetti.

Yetkililer, kaza nedeniyle bazı seferlerin de iptal edildiğini bildirdi.

İptal edilen seferler için bileti olan yolcuların ücretlerinin tamamının iade edildiğini veya başka bir güne ertelendiğini aktaran yetkililer, seferlerin, kazanın yaşandığı bölgedeki çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından normale döneceğini vurguladı.