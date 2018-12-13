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Ferhat Göçer, FETÖ davasını kazandı

Ferhat Göçer, kendisine 'FETÖ üyesi' suçlamasını yönelten Asım Gökmen'e açtığı tazminat davasını kazandı. Asım Gökmen, Göçer'e 10 bin lira tazminat ödeyecek.
13 Aralık 2018 13:24
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Ferhat Göçer, FETÖ davasını kazandı

Şarkıcı Ferhat Göçer, 155'e ve savcılığa FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla asılsız ihbarda bulunan şarkıcı Asım Gökmen'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, Ferhat Göçer'in, daha önce FETÖ'den gözaltına alındığı belirtildi.

Göçer, Gökmen'in kendisini FETÖ üyesi olarak savcılığa ihbar ettiğini öne sürdü. Bu ihbar yüzünden 20 Ekim 2016'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını belirten Göçer, itibarının zedelendiğini söyledi.

Göçer'i haklı bulan mahkeme, Gökmen'in 10 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Sabah
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