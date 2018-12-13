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BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim
BOTAŞ gaz santrallerine 1 Ocak - 31 Mart arasında indirimli tarifeden gaz verecek. Bin metreküp başına 1550 TL üzerinden santrallere verilen gaz fiyatı 1485 TL'ye düşecek
BOTAŞ'tan doğalgaz fiyatı indiriminde beklenen ilk adım geldi. BOTAŞ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere özel sektör santrallerine sattığı doğalgazın fiyatını 1550 TL'den 1485 TL'ye düşürdü. Yeni yılda konutlarda da indirim bekleniyor.
BOTAŞ yönetimi, geçen hafta doğalgazla elektrik üreten özel sektör santralleriyle bir araya gelmiş, 2019 yılında "daha iyi" fiyattan gaz satışı yapacakları mesajını vermişti. Şirket, tarifeyle ilgili çalışmalarını tamamladı ve sözleşme örneklerini şirketlere gönderdi.
Buna göre 1 Ocak'tan itibaren özel sektörün işlettiği santrallere iki ayrı
fiyattan gaz satışı yapacak. Santraller, ihtiyaç duydukları gazın yüzde 70'ini
satın alırsa, halen her 1000 metreküpü 1550 TL olan gazın fiyatı, yüzde 4 düşüşle
1485 TL'ye gerileyecek.
Bu tarife, 1 Ocak-31 Mart aralığında 3 ay için geçerli olacak. BOTAŞ'ın, daha sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklaması bekleniyor. Sektör, konutlara da indirim yapılmasını bekliyor.
Olcay Aydilek
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