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Meteorolojiden, Ankara için kar uyarısı!
Başkentte bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağması bekleniyor
Ankara'da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından başlayarak yarın öğle saatlerine kadar yağacak karın kalınlığının 10 santimetreye ulaşacağı öngörülüyor.
Buzlanma, don, görüş mesafesinde azalma gibi nedenlerle ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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