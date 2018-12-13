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'Emiroğlu'na iftira atanlar sonuçlarına katlanacak'

DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hakkındaki iddiaları haberleştiren ve basın ile sosyal medya mecralarında yayanlardan şikayetçi oldu
13 Aralık 2018 13:45
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'Emiroğlu'na iftira atanlar sonuçlarına katlanacak'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, hakkında asılsız iddialarda bulunan ve bunu haberleştirenler ile basın ve sosyal medya mecralarında yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Emiroğlu'nun avukatı Ahmet Numan Arıcı, adliye çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin, hiç söylemediği sözlerden dolayı başta sosyal medya olmak üzere bazı medya organlarında hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

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Konunun, bir internet sitesindeki yalan haberle başladığına, daha sonra bir sendikanın bunu köpürttüğüne ve durumun medya linci haline geldiğine işaret eden Arıcı, şunları kaydetti:

"Bunun önüne geçilmesi için öncelikle asılsız iddiaları içeren haberin yer aldığı internet sitelerine erişimin engellenmesini talep ettik. Yalan haberi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. İftirayı atanlar sonuçlarına katlanacak. Bu olay bu kadar basit, üstü kapatılacak bir şey değildir. Akademik geçmişi 30 yılı aşan bir profesörle ilgili bir internet sitesindeki art niyetli yalan bir haberin köpürtülmesiyle oluşan bu süreçte kimin eli ve kimin parmağı varsa hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Bu süreçte bazı kullanıcıların gerçekler ortaya çıkınca 'biz yanlış yaptık' diyerek paylaşımlarını sildiklerini gördük. Sosyal medyada yer alan her haberin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmak doğru değil. Hukuk bu tür linç kampanyalarını hoş görmez ve affetmez. 'Halkı kin ve nefrete sevk etmek' suçunu işlemektir. Bu sadece bir iftira olmakla kalmayıp halkın ayrışmasına sebep olacak bir faaliyettir. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunuyoruz."

Arıcı, yalan haberlere yorum yazan, müvekkiline küfür ve hakaretlerde bulunan kim varsa hepsini tek tek tespit ettiklerini dile getirdi.

DEÜ Rektörlüğünün ise hiç soruşturmadan bir internet sitesindeki yalan habere dayanarak Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile ilgili soruşturma başlattığını anımsatan Arıcı, "Bu konuda da gerekli savunmalarımızı yapacağız. İbrahim Emiroğlu hocamıza yapılan bu linç kim tarafından yapılırsa yapılsın karşılığını bulacağını ve hukuki anlamda cezalandırılacağını biliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Emiroğlu'na iftira atanlar cezasını çekecek." diye konuştu.

Eğitim-İş Sendikası, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Güzelbahçe Kaymakamlığının davetiyle 22 Kasım'da katıldığı, gençlere yönelik konferansta bir öğrencinin tuttuğu ileri sürülen notlardan yola çıkarak, söylediği iddia edilen sözler nedeniyle Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Haberin bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında duyurulması sonrasında, DEÜ Rektörlüğü, bünyesindeki Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevinden alındığı açıklanan Emiroğlu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ise iddiaları reddetmiş ve söylemediği sözlerin haberleştirilerek linç edilmeye çalışıldığını belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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