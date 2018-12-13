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Tren kazasının olduğu hatta sinyalizasyon yoktu
Ankara'daki tren kazası ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusun Yener "Sincan-Ankara hattında henüz sinyalizasyon bulunmuyor. Yapım aşamasındaydı. Kazanın olduğu hatta makinistler birbirleriyle telsizle veya cep telefonu ile haberleşiyorlardı. Kazanın sebebi muhtemelen bu." dedi.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre; üç makinist ve altı yolcu hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.
SİNYALİZASYON YOKTU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusun Yener de kazaya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede 'sinyalizasyon hattının olmamasını' işaret etti.
TELSİZLE YA DA TELEFONLA HABERLEŞİYORLARDI
"Sincan-Ankara hattında henüz sinyalizasyon bulunmuyor" diyen Yener "Bu hatta sinyalizasyon yapım aşamasındaydı. Bu da kaza riskini artırıyordu. Kazanın olduğu hatta makinistler birbirleriyle telsizle veya cep telefonu ile haberleşiyorlardı. Bu da kaza riskini artıran en önemli unsun. Kazanın sebebi muhtemelen bu." diye konuştu.
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