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Kaymakamdan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü mektubu

Malatya'nın Darende Kaymakamı Enver Zengince, ilçede yaşayan 20 öksüz ve yetim çocuğun doğum günlerini, onlara yazdığı mektuplarla kutladı
13 Aralık 2018 13:52
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Kaymakamdan öksüz ve yetim çocuklara doğum günü mektubu

Malatya'nın Darende İlçesi Kaymakamı Enver Zengince, ilçede yaşayan 20 öksüz ve yetim çocuğun doğum gününü, onlara yazdığı mektuplarla tebrik etti.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), eğitim ve yaşam kalitelerinin artırılması için yakından ilgilendiği yetim ve öksüz çocuklara yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapıyor.

Kaymakam Enver Zengince de SYDV'nin 12-18 Aralık "Yoksullarla Dayanışma Haftası" etkinlikleri kapsamında bu tarihler arasında doğan ilçedeki 20 öksüz ve yetim çocuğa çeşitli hediyeler ile doğum günü mektubu gönderdi.

Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının anne ve babaları olmayan çocukların hüznüne ortak olmak ve devlet şefkatini göstermek olduğunu söyledi.

Çocukların gelecekle ilgili düşüncelerinin şekillenmesi ve kadim toprakların gelişmesi için kendilerini en güzel şekilde yetiştirmeleri gerektiğini anlatan bir mektup kaleme aldığını dile getiren Zengince, mektupları bu hafta içerisinde doğan çocuklara gönderdiğini aktardı.

Zengince, şöyle konuştu:

"Onların her zaman bizim hatırımızda olduğunu, onlarla beraber bu topraklarda yaşadığımızı yine beraber bu toprakları daha değerli kılacağımızı belirtmek istedik. Ben bu yavrularımızın geleceklerinin daha güzel olmasını canı gönülden arzu ediyorum. Biz düşünce ve gönül olarak her zaman onların yanındayız. Yine biz, devletimiz ve milletimiz için bir şeyler yapacaksak, bu milletin bağrında yetişmiş, aynı keder aynı hüzünle beraber olduğumuz nesille yapacağız."

İlçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Esra Deniz de kendisini unutmayarak doğum gününde mektup ve hediye gönderen Kaymakam Zengince'ye teşekkür etti.

Kızının ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını dile getiren anne Hatice Deniz ise "Bizleri de düşünen varmış" diyerek, kızının mutluluğunun kendisinin de mutluluğu olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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