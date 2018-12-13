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Tren kazası ile ilgili 3 TCDD personeli gözaltına alındı
Tren kazası ile ilgili 3 TCDD personeli gözaltına alındı
Bugün meydana gelen tren kazası ile ilgili kusuru bulunan 3 TCDD işçisi gözaltına alındı
Bugün meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
2'si ağır toplamda 84 kişi de kazada yaralanmıştı.
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