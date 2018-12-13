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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısı sonucunda faizleri değiştirmedi ve yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı
13 Aralık 2018 14:02
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin açıklamaları ardından ise bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

Para Politikası Kurulu 25 Ekim'deki toplantısı sonucunda faizleri yüzde 24 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası eylül ayında faizi beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.
Memurlar.Net
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