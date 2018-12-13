YDUS sınava giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) girecek adaylar için sınava giriş belgelerini erişime açtı
|13 Aralık 2018 14:13
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23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacak olan 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Aralık 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
23 Aralık 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacak olan 2018-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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