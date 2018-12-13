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100 eylem planındaki, 400 icraatın 340'ı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık.
13 Aralık 2018 14:17
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100 eylem planındaki, 400 icraatın 340'ı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır.''
Memurlar.Net
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