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Hasankeyf'te türbe ve zaviyeler de taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı altında kalacak yerlerdeki tarihi eserlerin yanı sıra türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı
13 Aralık 2018 14:18
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Hasankeyf'te türbe ve zaviyeler de taşınıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin yanı sıra türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarıyla 3 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi ve kültürel varlıklar Yeni Kültürel Park Alanı'na naklediliyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Aynı alanda bulunan Er-Rızk, Süleyman Han, Kızlar ve Koç camileri için koruma ve nakil çalışmalarıyla ilgili süreç devam ederken tarihi eserlerin yanı sıra yöredeki türbe ve zaviyelerin de taşınmasına başlandı.

Bu kapsamda İmam Abdullah Türbe ve Zaviyesi ile başlayan çalışmalar kapsamında Yukanna, Haydar Baba, Şeyh Sevinç, Şeyh Ali ve Şeyh Sultan türbeleri de taşınacak.

"İslami değerlere verdiği önemi de göstermektedir"

Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, ilçe sakinlerinin yakınlarına ait mezarlar ile türbe ve zaviyelerin de baraj gölü sahasından çıkarılacağını söyledi.

Türbelerin taşınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kusen, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki alimlerin türbeleri de taşınıyor. Hasankeyf'i Bizans'tan alarak İslamla şereflendiren Müslüman komutan Abdullah Yukanna'nın türbesi başta olmak üzere Baba Haydar, Şeyh Sevinç, Şeyh Sultan ve Şeyh Ali'nin de türbe ve zaviyeleri taşınacak. Bu da devletimizin tarihin yanı sıra kültürel ve İslami değerlere verdiği önemi de göstermektedir. Tarihi eserlerin yanı sıra türbelerimizin de taşınıyor olması ayrıca sevindiricidir."

Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz ise devletin tarihi eserlerin yanı sıra dini değerlere de önem verdiğini belirterek, "İnşallah en iyi şekilde bu ermişlerimizin mezarı Kültürel Park Alanı'na taşınacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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