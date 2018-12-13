Hakim ve savcı yardımcılığı hayata geçiyor
Adalet Bakanlığı, Hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçiriyor.
|13 Aralık 2018 14:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. 100 günlük eylem planını açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçireceğini açıkladı.Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıklıyor/Canlı
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