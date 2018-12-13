1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski savcı Bozkurt 15 Temmuz öncesinde 'ihtilal'den bahsetmiş

FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"da gizli tanık "Efe" adıyla beyanları alınan eski savcı Bozkurt'un 15 Temmuz 2016'dan önce 'Türkiye'de ihtilal olabilir' dediğini anlattı
13 Aralık 2018 14:29
Yazdır
Eski savcı Bozkurt 15 Temmuz öncesinde 'ihtilal'den bahsetmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpas davalarından "Ergenekon"da gizli tanık "Efe" adıyla beyanları alınan eski savcı Bayram Bozkurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Davada tanık olarak dinlenen Cengiz Güneş, Bozkurt'un 15 Temmuz 2016 öncesinde, herkesin yanında "Türkiye'de ihtilal olabileceğinden" bahsettiğini bildirdi.

Bozkurt hakkındaki davanın görülmesine Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Bozkurt'un hazır bulunmadığı duruşmaya eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve avukatları katıldı. İzmir'de olan Bozkurt'un avukatı ile ise telekonferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada söz alan Cihaner, davaya müdahillik talebinde bulunarak, "FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesi, bu şahsın bize kurduğu kumpasla başlamıştır. Ondan sonra HSYK'nin yapısı değiştirilmiştir. Bu davada yargılamanın etkin olması için katılma talebimizin kabulüne karar verilmesi gerekir." dedi.

Cihaner'in avukatlarından Bülent Yücetürk, müvekkilinin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısıyken yaşadıklarında sanığın etkin rolü olduğunu ifade ederek müdahillik taleplerinin kabulünü istedi.

Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki davanın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan açıldığını, bu suça ilişkin TCK'nın 314. maddesinin, kanunun "Devletin güvenliğine ilişkin suçlar" bölümünde yer aldığını, atılı suçtan zarar görenin "devlet" olduğunu belirterek, istemin reddini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bozkurt'un, Erzincan'da "örgüte yardım", "yalan tanıklık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığını, Cihaner'in bu davada müdahil olduğunu, bugünkü davada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığını, bu suçun mağdurunun kişiler değil, devlet olduğunu belirterek, müdahillik istemini reddetti.

15 Temmuz öncesinde darbeden bahsediyormuş

Duruşmada emekli cumhuriyet savcısı Cengiz Güneş "tanık" olarak dinlendi. Güneş, 2003-2004'te tanıdığı birinin Bozkurt'u getirerek, "temiz, ahlaklı biri olduğunu" söylediğini ve yardımcı olmasını istediğini, kendisinin de yardımcı olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, Bozkurt'un İzmir'de verdiği ifadeleri hatırlatarak 15 Temmuz 2016'dan önce kendisinin yanında "ihtilalden" bahsedip bahsetmediğini Güneş'e sordu.

Güneş, soruya, "Herkesin içinde söylüyordu, yalnız benim yanımda değil. Mesela kahvede oturuyoruz, yanımızda üç beş kişi var, 'Darbe olabilir' diyordu, darbe olacağını söylemiyordu. 'Darbe olabilir, bu gidişat iyi değil falan filan..." karşılığını verdi.

"Bu kanaate nasıl ulaştığını sormadınız mı?" sorusuna Güneş, "Pek çok öyle konuşan var. Ciddiye alma durumuyla ilgili bir şey. Yaşımı başımı bulmuş bir adamım. Herkesin her dediğine inanacak birisi değilim" şeklinde yanıt verdi.

Güneş, Bozkurt'un yanında FETÖ aleyhinde konuştuğunu, onun ise sessiz kaldığını, bazen de söylediklerini tasdik ettiğini anlattı.

Tutuklu bulunduğu sırada Bozkurt ile birlikte cezaevinde kalan bazı kişilerin de "tanık" olarak dinlenmesinin ardından söz alan sanık avukatı Süleyman Çetintulum, müvekkili ile bir süre önce görüştüğünü, duruşmaya geleceğini söylediğini ancak iki gün önce duruşmaya gelemeyeceğini bildirdiğini anlattı.

Çetintulum, tutuklanmama güvencesi verilmesi halinde müvekkilinin duruşmaya geleceğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, savcının da talebi doğrultusunda Güneş hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazının beklenmesine, bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek, davayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bozkurt, savunmasının alındığı ilk celsenin sonunda adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, itiraz üzerine Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Barış Kılıç
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,443 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de FETÖ nün mahrem yapısından iki şüpheli daha yakalandı
13 Aralık 2018 16:47		 Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13 Aralık 2018 16:16
FETÖ sanığı iş adamlarının yargılandığı davada 33 kişiye ceza yağdı
13 Aralık 2018 16:14		 SEKÜDER'in başkan ve üyelerine FETÖ'den hapis
13 Aralık 2018 16:03
Pakistan Anayasa Mahkemesi'ne FETÖ başvurusu
13 Aralık 2018 15:46		 Muğla'da FETÖ operasyonu: 27 FETÖ şüphelisinden 26'sı gözaltına alındı
13 Aralık 2018 15:09
Çankırı'da FETÖ sanığı akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası
13 Aralık 2018 14:45		 Tekirdağ'da ByLock kullanıcısı polise cezası
13 Aralık 2018 13:26
İzmir'de FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
13 Aralık 2018 13:15		 Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi
13 Aralık 2018 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerel seçim 1
sen ne işe yararsın acaba 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
ceo 2
gezicilerin başları kesilmelidir 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
çok yorgunum 3
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam