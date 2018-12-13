İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı, karayolu trafiğe kapatıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, akaryakıt dolum tesisi yakınlarında iş makinesinin patlattığı doğalgaz nakil borusu nedeniyle E-91 Karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı
|13 Aralık 2018 14:52
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Petrol Ofisi Dolum Tesisi yanından geçen kuruyan derede çalışma yapan iş makinesi, doğalgaz nakil borusunu patlattı.
Büyük gürültü çıkaran patlamada, boru etrafındaki toprak etrafa saçıldı.
Patlama sırasında yaralanan kimse olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, olası bir olaya karşı E-91 Karayolu'nu bir süre araç trafiğine kapattı.
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