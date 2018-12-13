1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balık, rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: Balık, Batı Karadeniz'de başladı, doğuya doğru kaydı. Çinekop, hamsi ve istavrit, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru devam ediyor
13 Aralık 2018 14:55
Yazdır
Balık, rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi

Batı Karadeniz'de geçen haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, çinekop ve istavrit yönünü Doğu Karadeniz'e çevirdi.

Sezon başından bu yana palamut ve hamside bolluk yaşanan Batı Karadeniz'de balıkçılar, sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleriyle açıldıkları denizden avladıkları az miktarda balıkla limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun avcılığın artık sona erdiğini söyledi.

Balığın rotasını Batı Karadeniz'den doğuya çevirdiğini aktaran Karakaş, "Son zamanlarda çinekop Orta Karadeniz'de bulunuyor, hamsi Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde. Balık, Batı Karadeniz'de başladı, doğuya doğru kaydı. Çinekop, hamsi ve istavrit, Orta ve Doğu Karadeniz'e doğru devam ediyor." diye konuştu.

Karakaş, balıkçıların Batı Karadeniz'de az miktarda avlanma gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bölgemizde, barbun, mezgit, az miktarda çinekop, istavrit oluyor. Tezgahlarımıza, Düzce'ye ve çevre illere yetecek kadar balık avcılığı yapılıyor. Ama ana balık Orta ve Doğu Karadeniz tarafında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 790 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak
13 Aralık 2018 15:30		 Özel öğrenci Burak'ın 'kamyon' sevinci
13 Aralık 2018 15:02
İş makinesi doğalgaz borusunu patlattı, karayolu trafiğe kapatıldı
13 Aralık 2018 14:52		 Tarlasını sürerken tarihi su tünelleri buldu
13 Aralık 2018 14:49
'Çocuklarda gece yatak ıslatma psikolojik bir sorun değil'
13 Aralık 2018 14:46		 Fabrikada 4 işçi kimyasal maddeden zehirlendi
13 Aralık 2018 14:35
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 11 ev boşaltıldı
13 Aralık 2018 14:30		 Marmaris'te korkutan görüntü! Deniz yaklaşık 5 metre çekildi
13 Aralık 2018 14:26
Hasankeyf'te türbe ve zaviyeler de taşınıyor
13 Aralık 2018 14:18		 YDUS sınava giriş belgeleri açıklandı
13 Aralık 2018 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yerel seçim 1
sen ne işe yararsın acaba 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
ceo 2
gezicilerin başları kesilmelidir 2
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
çok yorgunum 3
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam