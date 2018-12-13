Özel öğrenci Burak'ın 'kamyon' sevinci
|13 Aralık 2018 15:02
|Yazdır
Sivas'ın Kangal ilçesinde kamyonlara özel ilgisi olan özel eğitim öğrencisi Burak Can Ünal, Kaymakam Cuma Emeç'in talimatıyla kamyonla gezdi ve eğlenceli anlar yaşadı.
Kaymakam Emeç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ziyaret ettiği Atatürk Ortaokulu'nda özel eğitim öğrencisi Burak Can Ünal'a oyuncak kamyon hediye etti.
Aldığı hediyeye çok sevinen 8. sınıf öğrencisi Ünal'ın kamyonlara karşı özel ilgisi olduğunu öğrenen Emeç, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Çelikkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Alkan'a talimat vererek okula bir kamyon göndertti.
Kendisine yapılan sürprizden habersiz okul bahçesine çıkartılan Burak Can Ünal, kamyonun korna sesini duyunca mutlu anlar yaşadı. Bindiği kamyonla okul bahçesinde tur atan Ünal'ın yaşadığı mutluluk, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Çelikkaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çelikkaya, AA muhabirine, Kaymakam Cuma Emeç'in talimatının ardından harekete geçtiklerini söyledi.
Burak Can Ünal'ın okul bahçesinde kamyon ile yaptığı gezinti sırasında yaşadığı mutluluğun kendilerini çok duygulandırdığını belirten Çelikkaya, "Kaymakamımız sayesinde özel öğrencimizi mutlu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O anlar gerçekten çok duygusaldı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi
13 Aralık 2018 18:56
|Eski milletvekili Abdulhalim Aras vefat etti
13 Aralık 2018 18:53
|Oğlu tarafından vurulan emekli asker toprağa verildi
13 Aralık 2018 18:46
|Hakkari'de üs bölgesine yıldırım düştü; 6 asker yaralı
13 Aralık 2018 18:10
|Türkiye, ilik nakli bekleyen Öykü için birleşti
13 Aralık 2018 18:03
|300 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin tatbikatı nefes kesti
13 Aralık 2018 18:00
|Altuğ Verdi'nin ailesi ve yakınları Mersin'deki mezarını ziyaret etti
13 Aralık 2018 17:33
|Doktora öğrencisi 4 bin 500 TL maaşla araştırma yapacak
13 Aralık 2018 17:01
|Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak
13 Aralık 2018 15:30
|Balık, rotasını Doğu Karadeniz'e çevirdi
13 Aralık 2018 14:55