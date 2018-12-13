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Şube müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı

Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğüne Elbistanlı Hakan Gönen'in ataması yapıldı.
13 Aralık 2018 15:05
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Şube müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı

Elbistanpusula.com sitesinde yer alan habere göre, Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğüne, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan Şube Müdürü Hakan Gönen atandı.

Hakan Gönen Kimdir?

1970 Kahramanmaraş Elbistan İlçesin Eldelek köyün de doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Elbistan' da tamamladı.

1989 yılında Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1995-1996 yıllarında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı.

1990 yılından itibaren Karaman ve Elbistan da Eğitim - Öğretim kurumlarında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

2008 yılından itibaren Karaman Sarıveliler ve Ankara Nallıhan ilçelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.

2014 yılından itibaren Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atandı ve halen bu göreve devam etmektedir.
Memurlar.Net
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