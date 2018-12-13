Yeniden yargılanan alkollü sürücüye 18 yıl hapis

Bursa'da, uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra kullandığı otomobille 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 44 yıl hapse mahkum edilen sanığın cezası, hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 18 yıla düşürüldü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince olayda "olası kasıtla öldürmek" suçunun bulunmadığı, sanığın eyleminin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle kararın bozulmasının ardından Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Serhat Kuş, ölen Volkan Hasanusta (33) ve Aykut Tekin'in (20) yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Sibel Hasanusta, ifadesinde, Yargıtayın bozma ilamını kabul etmediğini, kazanın oluşunda olası kasıt olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Müşteki Hasanusta, sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Önceki savunmalarını tekrarlayan Serhat Kuş ise ölenlerden birinin en yakın arkadaşı olduğunu, öldürme kastının bulunmadığını ileri sürdü. Kuş, "Böyle bir olay yaşandığı için üzgün ve pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yargıtayın talebine uyan mahkeme heyeti, sanığı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suçu "bilinçli taksirle" işlediği gerekçesiyle cezayı yarı oranında artıran heyet, Kuş'a 18 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Orhangazi ilçesinde Kasım 2015'te Serhat Kuş idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Volkan Hasanusta'nın kullandığı araca çarpmıştı. Sürücü Kuş'un yanındaki arkadaşı Aykut Tekin olay yerinde hayatını kaybetmiş, Meryem Kanber (18) ve Nazlı Can Doğan (19) yaralanmış, diğer aracın sürücü Hasanusta ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kontrolde kanında 0,53 promil alkol tespit edilen Kuş tutuklanmış ve hakkında açılan davada 44 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.