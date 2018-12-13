Başsavcılık: Tren kazasıyla ilgili 3 memur gözaltında
|13 Aralık 2018 15:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 kişinin yaralandığını açıkladı. Başsavcılık, olayda kusuru bulunduğu belirlenen 3 kişinin ise gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, meydana gelen olay kapsamında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili tüm işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır" denildi.
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