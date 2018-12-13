1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız, İstanbul'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz
13 Aralık 2018 15:20
Yazdır
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Başta Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptı, sabah telefonda bazı bilgiler aktardı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DİSK'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu karşıladı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Çerkezoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki hızlı tren kazasından üzüntü duyduğunu belirterek, "9 vatandaşımız hayatını yitirdi, çok sayıda yaralı var. Başta Meclis Başkanvekilimiz ve Ankara milletvekilleri olmak üzere olay yerinde gerekli ön incelemeleri yaptı, sabah telefonda bazı bilgiler aktardı. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da şifa dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Asgari ücretin yoğun olarak tartışıldığı dönemde DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nu ziyaret ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, sendikaların sorunlarını konuştuklarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda sendikaların, özellikle DİSK'in gösterdiği duyarlılığı bildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak 2019'dan itibaren net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazanacağımız belediyelerde ise ocak-mart dönemindeki asgari ücret farkını da nisan ayında işçilere ödeyeceğiz. Yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz çünkü emeğin, çalışmanın ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Üreten, çalışan, alın teri döken herkesin yanındayız."

CHP'nin toplumun ezilen kesimlerinin yanında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 kişinin asgari ücretin altında ücret aldığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Yaşanan bir kriz var ve bu krizin faturasının da bu kesimlere yansıdığını gayet iyi biliyoruz. Umarım bunları hep birlikte aşacağız. Mart ayında yapılacak seçimler bizim için çok önemli." diye konuştu.

- "Her ziyaret önemlidir bizim açımızdan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiği hatırlatılarak sorulan "Süreç nasıl işliyor İstanbul için?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gayet güzel işliyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacağız ve İstanbul'u gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. Dolayısıyla İstanbul'a ihanet edildi. Her seferinde söylüyorum; İstanbul'un göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız, İstanbul'u gerçekten de dünyanın yaşanabilir metropollerinden birisi haline getireceğiz. Ziyaret elbette önemli, her ziyaret önemlidir bizim açımızdan."

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun farkındayız. Türkiye Orta Doğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek bütün terör unsurlarına karşı da Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa elbette ki her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden birisidir ve kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir."

- "Siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'daki sarı yeleklilerin eylemi ile Gezi eylemleri arasında özdeşlikler kurulduğuna yönelik soru üzerine, "Gezi ayrı, Fransa'daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var, ikisini aynı kefeye koymak doğru değil. Fransa'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımız ayrı. Fransa'da eylem yapanlarla Türkiye'de eylem yapanların içinde bulundukları şartlar da çok farklı. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması lazım." dedi.

Fransa'da varoşlarda yaşanan olaylar olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Ciddi bir yoksul kesim var, özellikle Paris'in banliyölerinde yaşayan yoksullar var. Onların isyanı bu. Biz elbette her hak talebinin yasalara uygun çerçeve içerisinde yapılmasını isteriz. Çünkü yasalar hak talebinde bulunmanın ölçülerini koymuşlar. Gösteri, yürüyüşler, yazılar... Medyanın gücü var. Medya bu çerçevede desteklemeli. Fransa'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansız. Dolayısıyla sendikalı olanların bile 'Neden sendikalı oldunuz?' diye işten atıldığı biliyoruz. Hak arama talebinde olan üçüncü havalimanı işçileri, 'Ücretleri elden bize ödemeyin, neden bankaya yatırmıyorsunuz?' diye talep ettiklerinde hapse atıyorlar. Fransa'daki işçi eylemleriyle veya oradaki gösterilerle Türkiye'deki gösteriler arasında dünya kadar fark var. Karıştırmamak lazım."

- "CHP'nin ziyareti ve yanımızda oluşu bizim için önemli"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret başta olmak üzere işçilerin çalışma ve yaşam koşulları açısından önemli gündem maddelerinin olduğu süreçte Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamlı olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de işçi sınıfı ve emekçilerin gerçekten son derece zor çalışma ve yaşam koşullarıyla baş etmeye çalıştığını anlatan Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret bu ülkede sadece asgari ücretle çalışanların değil, emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçüt. O nedenle biz, asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme, toplumsal sözleşme olarak görüyoruz. CHP'nin bu konudaki politikalarını ve önerileri, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde bizler açısından önemli bir katkıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin içine girdiği derin ekonomik kriz sürecinde de ücretlerimizin giderek azaldığı, çalışma koşullarımızın kötüleştiği, işsizliğin her gün daha da fazla artarak artık neredeyse her evde bir işsizin olduğu süreçte emeğin haklarını koruma mücadelesinin aynı zamanda bir memleket mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin geleceğini, emekçilerinin hakkını, hukukunu ve demokrasiyi yeniden kurmak için verdiğimiz bu mücadelede CHP'nin ziyareti ve yanımızda oluşu bizim için önemli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,025 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak Valisi Aktaş'tan teröre karşı birlik çağrısı
13 Aralık 2018 18:43		 Bahçeli: Kazayla ilgili çok yönlü araştırma yapılmalı
13 Aralık 2018 18:40
Vali uyuşturucu ihbarı yaptığı polislere çay ve çikolata ikram etti
13 Aralık 2018 18:03		 'Türkiye'de kadınlar bir şeye itiraz ediyorsa mutlaka sonucunu alırlar'
13 Aralık 2018 16:33
İkinci '100 Günlük Eylem Planı'nda dış politika
13 Aralık 2018 16:28		 'Kariyer Kapısı' uygulaması hayata geçirilecek
13 Aralık 2018 16:24
Ankara'da 1 metro hattı için ihaleye çıkılacak
13 Aralık 2018 16:03		 '150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir'
13 Aralık 2018 16:02
İkinci 100 günde 'ulaştırma ve altyapı' atağı
13 Aralık 2018 15:58		 Gençlik ve sporda 100 günlük eylem planı açıklandı
13 Aralık 2018 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci 100 günlük planda, 3600 ek gösterge ve ek ders ücreti açıklaması
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
2. 100 günlük eylem planının tam metni
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinan meydan 2
jan koller 1
rize emniyet müdürünün vurulması 3
Tayin olamayıp akıldan olmak 4
bana 1 adım gelene ben 10 adım giderim 1
Bira 3
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 4
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
like çetesi 1
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam