1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 43 milyar 762 milyon 270 bin lira artarak 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liraya yükseldi
13 Aralık 2018 15:23
Yazdır
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 43 milyar 762 milyon 270 bin lira artarak 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Aralık ile biten haftada 43 milyar 762 milyon 270 bin lira artarak, 2 trilyon 38 milyar 695 milyon 989 bin liradan 2 trilyon 82 milyar 458 milyon 259 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,12 artışla 1 trilyon 23 milyar 595 milyon 679 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 4,28 yükselişle 950 milyar 291 milyon 793 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 954 milyon dolar artarak 189 milyar 478 milyon dolara yükseldi. Bunun 175 milyar 362 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 116 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 146 milyar 540 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 627 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 103 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 92 milyon dolar oldu.

- Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 azalışla 385 milyar 809 milyon 376 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,22 düşüşle 334 milyar 99 milyon 830 bin liraya indi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,25 azalarak 131 milyar 286 milyon 229 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 177 milyar 831 milyon 602 bin lirası konut, 5 milyar 522 milyon 380 bin lirası taşıt ve 202 milyar 455 milyon 394 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 7 Aralık ile biten haftada 8 milyar 998 milyon 91 bin lira artarak 2 trilyon 307 milyar 623 milyon 250 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,71 artış gösterdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 608 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
11 milyonluk hastaneden 48 milyonluk borç
13 Aralık 2018 15:02		 BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirim
13 Aralık 2018 13:30
TESK'ten 'vergi indiriminde süre uzatılsın' talebi
13 Aralık 2018 13:10		 MKEK'den TSK'ye 4 TIR dolusu silah sevkiyatı
13 Aralık 2018 11:58
Asgari ücrette ikinci toplantı
13 Aralık 2018 11:20		 Kusurlu sürücülere 1 günde 92 bin 134 TL para cezası kesildi
13 Aralık 2018 01:14
Türkiye'nin ikinci büyük Barajı iki yıl içinde su tutacak
12 Aralık 2018 23:49		 Konkordato ilan eden firmaların teşvikleri iptal edildi
12 Aralık 2018 19:52
Turistlerin geceleme tercihi Antalya ve İstanbul oldu
12 Aralık 2018 15:20		 TEI'den yerli üretim için stratejik ortaklık
12 Aralık 2018 13:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'daki tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetti
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
Valilik: Yüksek Hızlı Tren banliyö treniyle çarpıştı
AKK kalktı, hız düştü, fiyat uçtu
Kamuda geçen her işçilik süresi, memur intibakında dikkate alınmıyor
2. 100 günlük eylem planının tam metni
Memurlar için gelir vergisi yüzde 15'te sabitlensin
Yurt genelinde, 11 youtuber gözaltına alındı
Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurun istegı dısında izinsiz,resen izinli olması 3
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
beğenilme hırsı 1
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 1
çok yorgunum 3
putlarla izzetli olmak 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
kadın hakları 1
at eti helal mi haram mı sorunsalı 3
fenerbahçe'nin ersun yanal'la görüşmesi 2
SON İLANLAR
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
Yalova Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Mersinde 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 33 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 1 Geçici İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Kadıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi 37 Geçici İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam