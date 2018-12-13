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Kılıçdaroğlu'na suikast planlayan sanık: Kılıçdaroğlu benim için kafirdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne karşı düzenlenen suikast planı ile ilgili yürütülen ve 5 tutuklu sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi, sanık avukatlarının süre istemesi üzerine mahkeme duruşmayı erteledi. Suikaste kalkışan ve polis ekiplerince suçüstü yakalanan tutuklu sanık Oğuzhan K., "Kılıçdaroğlu benim için kafirdir. İnsanların üzerinde tedirginlik yaşattığım için herkesten özür diliyorum" dedi
13 Aralık 2018 15:28
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Kılıçdaroğlu'na suikast planlayan sanık: Kılıçdaroğlu benim için kafirdir

5 Temmuz 2017'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet yürüyüşüne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ'lı oldukları öne sürülen 5 şüphelinin Kayseri'de yargılandığı davanın öğleden sonraki oturumuna devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. ve avukatları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekilleri Av. Cemal Çelik ve Av. Ali Hikmet Akıllı hazır bulundu.

"Herkesten özür diliyorum"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suikaste kalkışan ve polis ekiplerince suç üstü yakalanan tutuklu sanık Oğuzhan K. savunmasına öğleden sonraki oturumda da devam etti. Oğuzhan K. mahkemede, "Ben Suriye'ye PKK, peşmerge, YPG, Esad, yani Allah'ın kanunlarına karşı çıkanlarla savaşmak için gittim ve kolumdan bu şekilde sakatlandım. Amaçlarımın olduğu hedefe ulaştım. Sıcakkanlı, samimi, görüşlerini açıkça ifade eden bir insanım. İnsanları katletme düşüncem asla yoktu. Açıkça kabul ediyorum, Kılıçdaroğlu benim için kafirdir. Arkadaşım onun yanında yürüyenlerin arasında masum insanların olacağını söyleyince karmaşık duygular içerisinde gittim. Suriye'den o insanlar da bana para gönderip, bu işi yapmamı söyleyerek baskı kurmaya çalışınca yaptım. İnsanların üzerinde tedirginlik yaşattığım için herkesten özür diliyorum. Kimseyi kırmak gibi bir düşüncem yoktu. Tahliyemi istiyorum, kolay gelsin" diyerek savunmasını sonlandırdı.

Kılıçdaroğlu avukatı: "IŞİD katiller sürüsüdür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekili Cemal Çelik de söz alarak, "Sayın genel başkanımıza kafir diyerek sanık hadsizleşiyor ve IŞİD propagandası yapıyor. İslamiyet'e en fazla zarar veren örgüttür. IŞİD katiller sürüsüdür" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüpheleri gerekçe gösterilerek tutukluluk hallerinin devamına, savcı mütalaasına cevap vermek için sanık avukatlarının süre istemesi üzerine duruşmayı 6 Şubat 2019'a erteledi.

İhlas Haber Ajansı
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