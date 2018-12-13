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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak

Yalova Belediyesi şehit Verdi'nin adını ana caddelerden birine verecek
13 Aralık 2018 15:30
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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak

Yalova'da, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı, ana caddelerden birinde yaşatılacak.

Belediye Başkanı Vefa Salman, yazılı açıklamasında, şehrin ana caddelerinden birine, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismini vereceklerini belirtti.

Birçok yabancı ülkede düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil ederek önemli görevlerde bulunan şehit Verdi'nin isminin Yalova'da yaşatılması için gerekli talimatları verdiğini ifade eden Salman, şunları kaydetti:

"Yalova'da vefa duygusunu her zaman ön planda tuttuk. Ülkemizin değerlerini, kentimizin değerlerini ölümsüzleştirmek adına isimlerini park, sokak ve caddelere verdik. Önümüzdeki ay meclis gündemine konuyu taşıyarak kentimizde bir caddemize 'Şehit Altuğ Verdi' adını vermeyi teklif edeceğiz. Caddeyi, özel peyzaj düzenlemeleri ile şehidin adına ve hizmetlerine yakışır bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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