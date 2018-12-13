|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Yalova'da yaşayacak
Yalova Belediyesi şehit Verdi'nin adını ana caddelerden birine verecek
Yalova'da, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı, ana caddelerden birinde yaşatılacak.
Belediye Başkanı Vefa Salman, yazılı açıklamasında, şehrin ana caddelerinden birine, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismini vereceklerini belirtti.
Birçok yabancı ülkede düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil ederek önemli görevlerde bulunan şehit Verdi'nin isminin Yalova'da yaşatılması için gerekli talimatları verdiğini ifade eden Salman, şunları kaydetti:
"Yalova'da vefa duygusunu her zaman ön planda tuttuk. Ülkemizin değerlerini, kentimizin değerlerini ölümsüzleştirmek adına isimlerini park, sokak ve caddelere verdik. Önümüzdeki ay meclis gündemine konuyu taşıyarak kentimizde bir caddemize 'Şehit Altuğ Verdi' adını vermeyi teklif edeceğiz. Caddeyi, özel peyzaj düzenlemeleri ile şehidin adına ve hizmetlerine yakışır bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz."
Bu haber 905 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI