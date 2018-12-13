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2. 100 günlük eylem planının tam metni
İkinci 100 günlük eylem planının tam metnini yayımlıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.
İkinci 100 günlük eylem planının tam metnini memurlar.net farkıyla yayımlıyoruz.
Bakanlıklar ve kurumların toplamda 454 taslak eylem sayısı, planda yer alıyor.
Taslak eylem planının tam metni için TIKLAYINIZErdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı
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